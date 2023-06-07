Кремль дал согласие на визит посланника папы Римского в Москву

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Посланник папы римского кардинал Маттео Дзуппи получил согласие со стороны Кремля на посещение Москвы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Конференции католических епископов России Паоло Пецци.

Фото: Вадим Савицкий

Он отметил, что данный знак, в условиях боевых действий на Украине, не стоит недооценивать. Кроме того, визит кардинала может повлиять на возобновление диалога по поводу встречи папы Франциска с патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

Пецци добавил, что не считает, что между двумя церквями произошло охлаждение и возникло недопонимание.