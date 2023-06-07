Посланник папы римского кардинал Маттео Дзуппи получил согласие со стороны Кремля на посещение Москвы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Конференции католических епископов России Паоло Пецци.
Он отметил, что данный знак, в условиях боевых действий на Украине, не стоит недооценивать. Кроме того, визит кардинала может повлиять на возобновление диалога по поводу встречи папы Франциска с патриархом Московским и всея Руси Кириллом.
Пецци добавил, что не считает, что между двумя церквями произошло охлаждение и возникло недопонимание.
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