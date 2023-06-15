Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Кардиолог рассказал, о каких болезнях могут свидетельствовать холодные руки и ноги
Диетолог Кононенко назвала привычки, которые приближают инфаркт и диабет
Советник Зеленского Подоляк: ВСУ не перешли в наступление, а выискивают слабые места в защите
Актёр Дэниел Рэдклифф не планирует сниматься в сериале по "Гарри Поттеру"
Врио главы ЛНР Пасечник призвал отодвинуть линию фронта до Киева
Михаил Подоляк раскрыл планы Киева: максимальное уничтожение россиян
Песков: Россия учтёт нагнетание Австралией русофобской истерики
Фетисов: у Овечкина есть политический потенциал
Свинко и Хохол устроили жёсткую драку в Калининграде из-за своих фамилий

Нейросеть "Жириновский" предсказала будущее Владимира Зеленского и СВО на Украине

0:38
Мир

В рамках Петербургского международного экономического форума ЛДПР была представлена нейросеть "Жириновский". Искусственный интеллект, напитанный цитатами из прошлых выступлений покойного политика, отвечает на любые вопросы в его стиле.

Нейросеть "Жириновский" предсказала будущее Владимира Зеленского и СВО на Украине
Фото: smotrim.ru

Один из участников конференции поинтересовался судьбой президента Украины Владимира Зеленского, на что "воскресший" Владимир Жириновский ответил:

"Зеленского ждёт полный провал, а его политическая карьера закончится в сортире".

Также нейросеть предсказала будущее спецоперации и подчеркнула, что всё завершится абсолютной победой России.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Онколог раскрыла семь признаков присутствия паразитов в организме

Врач-онколог из Уфы Гульнур Нигманова рассказала о семи признаках, по которым можно узнать, есть ли в организме паразиты.

Онколог Нигманова из Уфы перечислила семь признаков наличия червей в организме
Врач Марк Гадзиян назвал гражданам РФ опасный для жизни утренний симптом
Утренний симптом, предупреждающий об угрозе для жизни, назвал врач Марк Гадзиян
"Будет на подтанцовках у Вайкуле": иноагенты теряют концерты за границей
Курица или яйцо: стало известно, что появилось раньше
Должник и кредитор всегда будут в одной упряжке Сергей Лебедев Россия и Балканы: недоигранный покер, но ещё не проигранный Михаил Плисюк "Парагвайский сценарий" теперь разыгрывается на Украине Виктор Пахомов
Две ошибки ВСУ привели к уничтожению БМП Bradley на фронте — InfoBRICS
ВКС, "ядерка", мобилизация: чем и где Путин создаст "санитарную зону" в Незалежной
Киселёв жёстко прошёлся по патриотическому творчеству Газманова
Киселёв жёстко прошёлся по патриотическому творчеству Газманова
Последние материалы
Научный прорыв: учёные стоят на пороге открытия вакцины от чикунгуньи
Диетолог Кононенко назвала привычки, которые приближают инфаркт и диабет
Нейросеть "Жириновский" предсказала будущее Владимира Зеленского и СВО на Украине
Врач рассказал, какие препараты избавят от ночных спазмов в ногах
Эксперты о статье Караганова: ядерный ад по переписке или ультиматум США
Советник Зеленского Подоляк: ВСУ не перешли в наступление, а выискивают слабые места в защите
Актёр Дэниел Рэдклифф не планирует сниматься в сериале по "Гарри Поттеру"
Врио главы ЛНР Пасечник призвал отодвинуть линию фронта до Киева
"Я что ли умирать собрался? Я побеждать еду!" – боец "Буча". Всегда живой
Михаил Подоляк раскрыл планы Киева: максимальное уничтожение россиян
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников