Нейросеть "Жириновский" предсказала будущее Владимира Зеленского и СВО на Украине

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В рамках Петербургского международного экономического форума ЛДПР была представлена нейросеть "Жириновский". Искусственный интеллект, напитанный цитатами из прошлых выступлений покойного политика, отвечает на любые вопросы в его стиле.

Фото: smotrim.ru

Один из участников конференции поинтересовался судьбой президента Украины Владимира Зеленского, на что "воскресший" Владимир Жириновский ответил:

"Зеленского ждёт полный провал, а его политическая карьера закончится в сортире".

Также нейросеть предсказала будущее спецоперации и подчеркнула, что всё завершится абсолютной победой России.