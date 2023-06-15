В рамках Петербургского международного экономического форума ЛДПР была представлена нейросеть "Жириновский". Искусственный интеллект, напитанный цитатами из прошлых выступлений покойного политика, отвечает на любые вопросы в его стиле.
Один из участников конференции поинтересовался судьбой президента Украины Владимира Зеленского, на что "воскресший" Владимир Жириновский ответил:
"Зеленского ждёт полный провал, а его политическая карьера закончится в сортире".
Также нейросеть предсказала будущее спецоперации и подчеркнула, что всё завершится абсолютной победой России.
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