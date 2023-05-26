Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов опубликовал в своём Telegram-канале записку из архива основателя партии Владимира Жириновского, где он чётко объяснил, "что погубило" предпринимателя Бориса Березовского и политиков Григория Явлинского и Бориса Немцова.
"Березовского — жадность, Явлинского — упрямство, Немцова — радикализм", — написал Жириновский в записке.
Чернышов подчеркнул, что с мнением политика сложно поспорить, потому что он видел людей насквозь.
В одной из своих речей Жириновский предсказал частичную мобилизацию в России.
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