В Госдуме опубликовали записку Жириновского о Березовском, Явлинском и Немцове

0:39 Your browser does not support the audio element. Политика

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов опубликовал в своём Telegram-канале записку из архива основателя партии Владимира Жириновского, где он чётко объяснил, "что погубило" предпринимателя Бориса Березовского и политиков Григория Явлинского и Бориса Немцова.

Фото: личная страница Владимира Жириновского вконтакте

"Березовского — жадность, Явлинского — упрямство, Немцова — радикализм", — написал Жириновский в записке.

Чернышов подчеркнул, что с мнением политика сложно поспорить, потому что он видел людей насквозь.

В одной из своих речей Жириновский предсказал частичную мобилизацию в России.

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