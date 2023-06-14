Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Жителям Шебекино с пропиской в другом месте объяснили, как получить выплаты
На границе Латвии скопилась очередь из граждан Молдавии и Украины, мечтающих попасть в Россию
Украинские военные обстреляли спиртзавод в Курской области
WP: солдат ВСУ с позывным "Дровосек" рассказал о "жутких" потерях в первые часы контрнаступления
Президент Сьерра-Леоне Маада Био намерен "надавить" на Путина и Зеленского из-за Украины
Маткапитал могут разрешить использовать для реконструкции дома блокированной застройки
В отношении школьницы из Башкирии возбудили уголовное дело по террористической статье
Жители Волгоградской области обнаружили в колодце червя и теперь боятся пить воду
Врач-валеолог РФ Чернышова назвала заболевания, при которых нужно ограничить потребление воды

Медведев заявил, что Россию больше ничего не удерживает от уничтожения западных кабелей на дне Атлантики

0:46
Мир

Появляется всё больше доказательств, что именно западные страны являлись соучастником диверсии на "Северных потоков", а это полностью развязывает России руки, заявил зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев.

Медведев заявил, что Россию больше ничего не удерживает от уничтожения западных кабелей на дне Атлантики
Фото: ya.ru

По словам политика, сейчас Москва имеет полное право оставить Запад без связи, перерезав океанические кабели.

"У нас не осталось никаких, даже моральных, ограничений воздерживаться от уничтожения кабельной связи наших врагов, проложенной по дну океана", — написал политик в своём Telegram-канале.

Ранее немецкие следователи нашли документальное подтверждение тому факту, что группа диверсантов, взорвавшая газопроводы, использовала Польшу в качестве опорной базы.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Русские в шоке: турки начали хамить в отелях

Единичные неприятные инциденты в отелях Турции с началом сезона становятся массовым явлением. Турки начали откровенно хамить, причём выбирают они именно русских гостей.

"Царьград": турки начали избирательно хамить в отелях туристам из России
Граждане РФ шокированы курортами черноморского побережья: вернулись из "другой" Турции
"Другая Турция": россияне разочарованы курортами черноморского побережья
Сразу 10 бомбардировщиков Ту-95мс вылетели на место удара по Украине
Раскрыт смысл слов Путина о санитарной зоне на Украине
Командировка в Донбасс: спецоперация на Украине в лицах Дарья Асламова Гитлеровский фашизм лёг в Польше на благодатную почву Сергей Лебедев Вермишелевый хаб Европы — такое будущее ждёт Украину Андрей Николаев
Рынок в ожидании курорта-гиганта для русских туристов — Юрий Барзыкин
Никакого хамства: турэксперты раскрыли правду об отношении турков в русским
Врач-онколог назвал самый смертельный вид рака
Врач-онколог назвал самый смертельный вид рака
Последние материалы
Туристы начали бегство из целого региона Вьетнама из-за новой проблемы
ВС РФ отражают наступление на Времевском выступе: ВСУ не ожидали, что мобилизованные могут "такие вещи делать"
Медведев заявил, что Россию больше ничего не удерживает от уничтожения западных кабелей на дне Атлантики
Выращивание абрикосы из косточки
Румынский эксперт Василеску: одна деталь о России обанкротит военные заводы США
Любка двулистная зацвела на две недели раньше срока
Певица РФ Любовь Успенская с дочерью Плаксиной вышли на сцену в мини-платьях
Дима Билан выступит на матче "Зенита" и сборной России
Эксперт Боровова высказалась резко против возрождения в России института молочной кухни
InfoBRICS: Россия уничтожила большую часть БМП Bradley из-за двух просчётов ВСУ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников