Медведев заявил, что Россию больше ничего не удерживает от уничтожения западных кабелей на дне Атлантики

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Появляется всё больше доказательств, что именно западные страны являлись соучастником диверсии на "Северных потоков", а это полностью развязывает России руки, заявил зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев.

Фото: ya.ru

По словам политика, сейчас Москва имеет полное право оставить Запад без связи, перерезав океанические кабели.

"У нас не осталось никаких, даже моральных, ограничений воздерживаться от уничтожения кабельной связи наших врагов, проложенной по дну океана", — написал политик в своём Telegram-канале.

Ранее немецкие следователи нашли документальное подтверждение тому факту, что группа диверсантов, взорвавшая газопроводы, использовала Польшу в качестве опорной базы.