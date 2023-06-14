"Царьград": Зеленский умылся кровавыми слезами после шуток про русские танки

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Президент Украины Владимир Зеленский оказался сильно расстроен полученными от ЕС немецкими танками Leopard. Во время контрнаступления ВСУ они совершенно не оправдали надежд, пишет "Царьград".

Фото: Youtube: Ударные Z силы

Панацеей от всех военных бед Украины, на которую надеялся Киев, данная "чудо-техника" не стала, а итог оказался предсказуем — немецкое качество обернулось пшиком. "Леопарды" горят также как картонные домики на полях Запорожья, даже не успев вступить в бой с русскими, отметил автор статьи.

Он напомнил, как ещё недавно украинские "эксперты" смеялись над эшелонами старых советских танков, которые ехали через всю Россию в зону СВО. Их называли и ржавой рухлядью и "гробами" и металлоломом. Но на деле старые советские танки 60-70-х годов оказались лучше современных немецких, а гробами стали как раз "Леопарды".

"Зеленский проливает слёзы, понимая всю безвыходность ситуации, и эти слёзы кровавые. Пропаганда Киева пыталась устрашить русских, но в итоге сама себя выставила на позор", — заключил публицист.

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