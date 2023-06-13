Многие западные спонсоры киевского режима всерьёз обеспокоились уничтожением российскими военными распиаренного танка Leopard на украинской территории. А министру иностранных дел Германии Анналене Бербок и вовсе стало стыдно за свою технику. Она попросила не называть танки немецкими.
Сообщают, что она в обращении к СМИ попросила их изменить редакционную политику в отношении уничтожаемых на Украине танков.
По мнению дипломата, никакого значения не имеет то, что и где произведено. Про айфон не говорят, что он американский, а называют его своим, привела пример Бербок. С танками, как она считает, история та же.
"Немецкие в Германии, а это — украинские. И что они с ними делают к нам не относится", — заключила министр.
Ранее потерю ВСУ немецких танков Leopard 2 на поле боя прокомментировал миллиардер Илон Маск.
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