Бербок стало стыдно за танки Leopard на Украине: не называйте их немецкими

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Многие западные спонсоры киевского режима всерьёз обеспокоились уничтожением российскими военными распиаренного танка Leopard на украинской территории. А министру иностранных дел Германии Анналене Бербок и вовсе стало стыдно за свою технику. Она попросила не называть танки немецкими.

Фото: By Olaf Kosinsky - Own work, CC BY-SA 3.0 de, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=103949845

Сообщают, что она в обращении к СМИ попросила их изменить редакционную политику в отношении уничтожаемых на Украине танков.

По мнению дипломата, никакого значения не имеет то, что и где произведено. Про айфон не говорят, что он американский, а называют его своим, привела пример Бербок. С танками, как она считает, история та же.

"Немецкие в Германии, а это — украинские. И что они с ними делают к нам не относится", — заключила министр.

Ранее потерю ВСУ немецких танков Leopard 2 на поле боя прокомментировал миллиардер Илон Маск.

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