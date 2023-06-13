Затягивая конфликт на Украине и пытаясь тем самым ослабить Россию, Запад добивается прямо противоположного эффекта, способствуя усилению оборонной промышленности РФ. Такой точкой зрения поделился американский полковник в отставке Дэниел Дэвис.
Полковник напомнил, что западные партнёры поставили Киеву ровно столько оружия, сколько необходимо для того, чтобы затянуть боевые действия. Однако то, что наблюдается в России сейчас, явно идёт не по плану США и их союзников, уверен эксперт.
"Есть странная динамика: чем дольше это продолжается, тем сильнее становится Россия, потому что она накапливает гораздо больше опыта боевых действий", — сказал Дэвис в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
Военный обратил внимание на активное развитие российской военной промышленности, большое количество испытаний, проводимых ВС РФ, и наращивание производства беспилотников.
"В итоге они могут стать сильнее, чем были до этого, а не слабее, поэтому в наших интересах, откровенно говоря, закончить все это как можно быстрее, чтобы попытаться затормозить это", — заключил Дэвис.
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