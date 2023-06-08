Подполковник США Дэвис назвал возможное вступление Украины в НАТО мировой катастрофой

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Украина не может быть принята в состав Североатлантического альянса, поскольку такое решение спровоцирует катастрофу мирового масштаба, считает подполковник Вооружённых сил США в отставке Дэниел Дэвис.

Фото: Министерство обороны Украины

Он призвал украинских чиновников осознать, что Североатлантический альянс уже продемонстрировал неготовность сражаться за Киев и отправлять свои войска в зону боевых действий.

"Вступление Украины в НАТО, будь то сейчас или после конфликта, означает неприемлемый риск катастрофы", — отметил Дэвис в материале для Newsweek.

По его словам, руководство альянса дразнит Украину, обещая ей скорое вступление в военный блок. Как пояснил автор публикации, поведение НАТО заставляет Киев принимать решения, представляющие угрозу для рядовых украинцев.

Ранее Дэвис назвал планы украинского президента Владимира Зеленского по контрнаступлению опасной авантюрой.