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Пользователи Сети раскритиковали Борреля за отказ создать условия для переговоров с РФ

1:13
Мир

Пользователи Сети осудили главу евродипломатии Жозепа Борреля после его поста в Twitter* о том, почему ЕС следует продолжать вводить санкции в отношении Москвы и как установить "справедливый мир" на Украине.

Пользователи Сети раскритиковали Борреля за отказ создать условия для переговоров с РФ
Фото: АмурПолит.ру

Комментаторам не понравилось, что Боррель отказался создавать условия для возобновления переговоров по урегулированию конфликта. По их мнению, дипломат плохо выполняет свою работу. Как пояснили читатели, ЕС растратил огромное количество денег на помощь Киеву, однако так и не смог одержать дипломатическую и экономическую победу. Они обвинили США в провоцировании эскалации на Украине.

"И вдобавок ко всему европейцы всё ближе к Третьей мировой войне. Какой неудачник", — отметил один из пользователей.

В Сети также подчеркнули: Боррель продолжает "нести чушь" об украинском конфликте. Комментаторы пожаловались на то, что им страшно жить в европейских странах из-за противоречивых действий ЕС.

* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter.com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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