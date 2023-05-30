Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что без "оптимизма" смотрит на развитие украинского конфликта. По его мнению, для того, чтобы Москва начала переговоры с Киевом, есть нюанс.
По мнению Борреля, российская сторона не станет садиться за стол переговоров с украинцами, пока не победит и не достигнет целей спецоперации.
"Россия не пойдёт на переговоры, если не победит, — заявил Боррель на брифинге. — Я без оптимизма ожидаю развития конфликта этим летом".
Как подчеркнул глава дипломатии ЕС, западные и европейские партнёры Незалежной должны нарастить поставки военной помощи Киеву.
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