РИА Новости: в США заподозрили президента Джо Байдена в работе на врага

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Конгрессмены подозревают ФБР в сокрытии документов, которые доказывают вину президента США Джо Байдена в масштабной коррупционной схеме. Если это подтвердится, последствия непредсказуемы, сообщается в материале РИА Новости.

Фото: CNP/AdMedia

В начала 2023 года стало известно, что глава Белого дома нарушил предписания и вывез к себе домой секретные бумаги, с которыми работал, когда был сенатором. Однако дело удалось "замять" благодаря громкому судебному разбирательству с Дональдом Трампом. Несмотря на это, представители Республиканской партии не успокоились и продолжили расследовать теневые сделки Байдена.

"Он продолжает лгать американскому народу. Байдены получили миллионы долларов из Китая", — подчеркнул председатель комитета по надзору палаты представителей конгресса Джеймс Комер.

Американские журналисты оценили взятку от таинственного иностранца в пять миллионов долларов. Кроме того, Комер утверждает, что семейство Байденов учредило 20 компаний. Через них поступали деньги из Китая и Румынии. Однако президент отрицает все обвинения и продолжает говорить о своей "честности".

"Скамейки запасных у демократов нет, поэтому республиканцам достаточно просто подогревать скандалы, которые дискредитируют президента и открывают дорогу его конкурентам от "слонов", — заключается в материале.