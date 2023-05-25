Семья Байдена удивляет: внучка от стриптизёрши и нищий сын

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Бывшая подруга сына президента США Хантера Байдена подала на него в суд за неуплату алиментов на их общую четырёхлетнюю дочь. Стриптизёрша Лунден Робертс воспитывает девочку одна в Аризоне. Хантер ребёнка не признаёт, сообщает EADaily со ссылкой на Fox News.

Фото: фото с личного Инстаграм-аккаунта

Суд ранее назначил алименты в размере 20 тысяч долларов ежемесячно, но 53-летний Байден и не думает их выплачивать, объясняя это отсутствием денег, так как заработка сын лидера Соединённых штатов не имеет.

Экс-подружка не верит отцу своей дочери и хочет в судебном порядке установить доход Хантера в Китае, на Украине и иных странах. Адвокат Робертс сообщает следующее:

"Она будет добиваться гражданского уважения к лишению свободы до тех пор, пока ответчик полностью не ответит на раскрытие информации, а она не получит компенсации на оплату расходов её адвоката, которые оплачиваются из её алиментов и, таким образом, в данном случае наносят ущерб ребёнку".