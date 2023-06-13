Daily Mail: чемпионат "для взрослых" в Швеции начался со скандала

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Сообщения о том, что в Швеции признали спортом секс, вызвали скандал в стране. Информация оказалась не соответствующей действительности, пишет Daily Mail.

Фото: pixabay. com

Выяснилось, что гражданин Швеции Драган Братич, владелец сети стриптиз-клубов, действительно подавал заявку на регистрацию секса в качестве вида спорта, однако её отклонили. Официальное опровержение выпустило шведское Министерство спорта.

Однако чемпионат, несмотря на это, 8 июня всё же начался. Участие в нём принимают на данный момент представители 19 стран, говорится в статье.

Отмечается, что чемпионат продлится несколько недель. Состязания будут идти по шесть часов в день, соревноваться "спортсмены" будут в 16 разных категориях. При этом турнир будет включать три этапа.

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