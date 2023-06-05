Украинская "патриотка" устроила скандал в отеле в Турции из-за того, что там звучала русская музыка. Шокированная данным фактом украинка записала видео и выложила его в соцсети.
Она провела с владельцами отеля "разъяснительную беседу" и попросила включать какие-нибудь другие песни, например, английские. Однако разговор, судя по всему, результатов не дал.
Турки с улыбкой выслушали обиженную и даже дружески похлопали по плечу, но остались при своём мнении. Украинка покинула отель и демонстративно расплакалась на камеру, изображая жертву.
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