Il Fatto Quotidiano: Зеленский демонстрирует циничное удовольствие от конфликта с Россией

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На Западе заметили странную деталь в поведении украинского президента Владимира Зеленского в ходе конфликта с РФ. Как пишет итальянское издание Il Fatto Quotidiano, политик показывает циничное удовольствие от происходящего в его стране.

Фото: https://mosregtoday.ru

По словам обозревателя Фабио Мини, глава Украины регулярно прибегает к жестокой риторике военной пропаганды, поскольку берёт пример с западных лидеров. Громкие драматичные выступления Зеленского позволяют ему формировать союзнические отношения, однако приводят к многочисленным потерям в рядах армии, сказано в материале.

"В заявлении Зеленского о предстоящем контрнаступлении ощущаются нотки отчаяния, а также циничного удовольствия и лицемерия", — отметил журналист.

Как подчеркнул Мини, украинский президент открыто говорит о том, что наступательная операция Киева приведёт к колоссальным жертвам.

Ранее американский журналист Клейтон Моррис предрёк огромное количество смертей на Украине из-за попыток Зеленского удержать власть.