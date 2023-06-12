На Западе заметили странную деталь в поведении украинского президента Владимира Зеленского в ходе конфликта с РФ. Как пишет итальянское издание Il Fatto Quotidiano, политик показывает циничное удовольствие от происходящего в его стране.
По словам обозревателя Фабио Мини, глава Украины регулярно прибегает к жестокой риторике военной пропаганды, поскольку берёт пример с западных лидеров. Громкие драматичные выступления Зеленского позволяют ему формировать союзнические отношения, однако приводят к многочисленным потерям в рядах армии, сказано в материале.
"В заявлении Зеленского о предстоящем контрнаступлении ощущаются нотки отчаяния, а также циничного удовольствия и лицемерия", — отметил журналист.
Как подчеркнул Мини, украинский президент открыто говорит о том, что наступательная операция Киева приведёт к колоссальным жертвам.
Ранее американский журналист Клейтон Моррис предрёк огромное количество смертей на Украине из-за попыток Зеленского удержать власть.
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