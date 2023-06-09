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Американский журналист Моррис: попытки Зеленского удержать власть приведут к тысячам смертей

0:57
Мир

Президент Украины Владимир Зеленский предпринимает последние попытки удержать власть в стране, заявил американский телеведущий Клейтон Моррис.

Американский журналист Моррис: попытки Зеленского удержать власть приведут к тысячам смертей
Фото: https://mosregtoday.ru

По его словам, ответственность за частичное разрушение плотины Каховской ГЭС должны нести Киев и НАТО. Он считает, что авария приведёт к гибели большого количества мирных жителей.

"Просто посмотрите на это: тысячи невинных людей погибнут в близлежащих городах", — отметил Моррис в эфире Redacted News.

Журналист также добавил, что сила воды очень опасна. Как пояснил ведущий, наводнение, которое началось после ЧП на гидроэлектростанции, не смогут остановить даже искусственные сооружения.

Ранее российский генерал Андрей Картаполов обвинил Киев в целенаправленном разрушении плотины Каховской ГЭС из-за понимания, что она больше никогда не будет находиться под контролем украинского руководства.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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