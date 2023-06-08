Руководство киевского режима целенаправленно пошло на разрушение плотины Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) на Днепре. Об этом заявил глава комитета по обороне Госдумы, генерал-полковник Андрей Картаполов.
Власти Незалежной отказались от жителей левобережья, поскольку осознали, что этот регион больше никогда не будет находиться под контролем Киева, подчеркнул Картаполов.
"Все россказни Владимира Зеленского о том, что Украина "скоро придёт и всех освободит", теперь выглядят совсем уж по-идиотски", — сказал он в эфире программы "Полный контакт с Владимиром Соловьёвым".
Освободители не могут разрушить важный объект и поставить под угрозу жизнь мирных людей, указал генерал. Киевское правительство уничтожает территорию из мести, убеждён Картаполов.
"Они понимают, что эта территория ушла от них навсегда", — заключил генерал-полковник.
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