Наследный принц Саудовской Аравии пригрозил США последствиями из-за Байдена и нефти

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Наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Салман пригрозил Вашингтону серьёзными изменениями в политике отношений между странами на фоне заявления президента США Джо Байдена о нефти, сообщили американские СМИ.

Фото: kremlin.ru

Так, по информации журналистов, после объявления саудитами о сокращении добычи чёрного золота, администрация США пригрозила Саудовской Аравии серьёзными последствиями, если перед выборами президента в Штатах возникнут осложнения с бензином и ценами на топливо.

"В частном порядке наследный принц Мохаммед бин Салман пригрозил коренным образом изменить сложившиеся десятилетиями американо-саудовские отношения и наложить значительные экономические издержки на Соединённые Штаты, если они примут ответные меры против сокращения добычи нефти", — передаёт The Washington Post.

Как отмечает издание, конфликт произошёл прошлой осенью. Тогда Байден публично угрожал саудитам, но слово своё не сдержал, впрочем, наследный принц не предпринял ничего в ответ.