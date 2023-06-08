Al-Monitor: наследный принц Саудовской Аравии позвонил Путину сразу после визита госсекретаря США

1:36 Your browser does not support the audio element. Экономика

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман связался с президентом России Владимиром Путиным сразу после того, как в королевстве с визитом побывал госсекретарь США Энтони Блинкен.

Фото: kremlin.ru

Разговор между наследным принцем и президентом состоялся в среду. В официальных сообщениях о разговоре отмечалось, что стороны обсудили расширение экономических связей, а также сотрудничество в рамках ОПЕК+. При этом в материале издания Al-Monitor напоминается, что буквально на днях в Саудовской Аравии с визитом побывал американский госсекретарь (перевод "ПолитРоссии").

Отмечается, что с той поры, как Мухаммед бен Салман стал наследным принцем в 2017 году, отношения Саудовской Аравии с Россией и Китаем значительно улучшились.

А вот сотрудничество королевства с Соединёнными Штатами пошло на спад. Хотя многие годы эти страны были ближайшими союзниками.

Разговор с президентом России, а также визит госсекретаря США последовали вслед за тем, как Саудовская Аравия объявила о планах сократить экспорт нефти на миллион баррелей в день, начиная с июля.

С конца года государства ОПЕК+ снизили добычу нефти в общей сложности на 3,66 миллионов баррелей в сутки. И произошло это, несмотря на настойчивые пожелания США, чтобы королевство и другие нефтедобывающие страны нарастили поставки энергоносителей на мировые рынки.

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