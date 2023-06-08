Затопление больших площадей в Херсонской области грозит огромными бедами Одессе, всей прибрежной Украине, Румынии и Болгарии, заявил Евгений Комаровский.
Известный украинский педиатр призвал жителей этих регионов немедленно запасаться бутилированной водой, проточную употреблять только после долгого кипячения, а также использовать таблетки для дезинфекции.
"Водными потоками были размыты кладбища, фермы, удобрения, сотни тысяч выгребных ям и туалетов, навоз, канализационные системы, свалки мусора, кладбища домашних животных", — перечислил он.
По словам Комаровского, украинским, румынским и болгарским медикам нужно быть готовым к вспышкам холеры, брюшного тифа и смертельно опасных кишечных заболеваний.
Ранее аналитик предположил, что атака на Каховскую ГЭС является частью плана Киева по захвату Запорожской атомной станции.
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