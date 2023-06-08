Доктор Комаровский: потоп на Херсонщине грозит тифом и холерой Одессе, Румынии и Болгарии

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Затопление больших площадей в Херсонской области грозит огромными бедами Одессе, всей прибрежной Украине, Румынии и Болгарии, заявил Евгений Комаровский.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Известный украинский педиатр призвал жителей этих регионов немедленно запасаться бутилированной водой, проточную употреблять только после долгого кипячения, а также использовать таблетки для дезинфекции.

"Водными потоками были размыты кладбища, фермы, удобрения, сотни тысяч выгребных ям и туалетов, навоз, канализационные системы, свалки мусора, кладбища домашних животных", — перечислил он.

По словам Комаровского, украинским, румынским и болгарским медикам нужно быть готовым к вспышкам холеры, брюшного тифа и смертельно опасных кишечных заболеваний.

Ранее аналитик предположил, что атака на Каховскую ГЭС является частью плана Киева по захвату Запорожской атомной станции.