СНБО Украины: Зеленский собирает экстренное заседание из-за разрушений на Каховской ГЭС

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Украинский президент Владимир Зеленский проведёт экстренное заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) из-за разрушений на Каховской гидроэлектростанции (ГЭС), заявил руководитель ведомства Алексей Данилов.

Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

При этом он не стал раскрывать, какие именно вопросы планируется обсудить на собрании.

"Президент Украины Владимир Зеленский принял решение о проведении экстренного заседания СНБО", — подчеркнул Данилов в Twitter*.

Ранее мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев подтвердил информацию о разрушении верхней части Каховской ГЭС. По его словам, это случилось после ночных обстрелов. Он также добавил, что плотина смогла устоять.

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