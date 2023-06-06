Украинский президент Владимир Зеленский проведёт экстренное заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) из-за разрушений на Каховской гидроэлектростанции (ГЭС), заявил руководитель ведомства Алексей Данилов.
При этом он не стал раскрывать, какие именно вопросы планируется обсудить на собрании.
"Президент Украины Владимир Зеленский принял решение о проведении экстренного заседания СНБО", — подчеркнул Данилов в Twitter*.
Ранее мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев подтвердил информацию о разрушении верхней части Каховской ГЭС. По его словам, это случилось после ночных обстрелов. Он также добавил, что плотина смогла устоять.
* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter.com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.
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