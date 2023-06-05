Лидеры стран Запада переживают по поводу влияния Москвы в Арктике. Об этом написали в The Financial Times.
"Россия и Китай могут разработать собственный аналог Арктического совета (межправительственного форума, к которому относятся США, Дания, РФ и другие страны. — Прим. ред.)", — подчеркнули журналисты.
По их словам, таким образом Москва способна получить возможность добывать больше природных ресурсов. Изменения в её политике связаны с отказом Запада сотрудничать с РФ из-за военной спецоперации на Украине, отметили в СМИ.
Также в FT напомнили, что Россия контролирует 40% Арктики. Как заявили дипломаты стран совета, при работе в регионе необходим диалог с Москвой, но он невозможен из-за конфликта. Эту ситуацию чиновники назвали "мучением".
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