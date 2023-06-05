Международная инвестиционная компания Axa Investment Managers намерена сделать киностудию Bry-sur-Marne, расположенную к востоку от Парижа, "одной из крупнейших в континентальной Европе". Организация заключила сделку на сумму €150 млн, сообщает газета Financial Times.
Отметим, что на студии Bry-sur-Marne были сняты такие знаменитые киноленты, как "Мария-Антуанетта" режиссера Софии Копполы, одна из серий "Голодных игр", а также "Астерикс и Обеликс". На данном этапе руководители инвестиционной компании планируют удвоить производственные мощности французского кинопредприятия, расположенного на территории 12 га.
Стоит уточнить, что киностудии стали популярной нишей для инвесторов в недвижимость. Так, ранее, в 2021 году, инвесторы Blackstone и Hudson Pacific Properties стали владельцами участка к северу от Лондона, где в дальнейшем будет расположена новая студия, стоимость которой переходит за сумму £700 млн ($870 млн).
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