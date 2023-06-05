Сотрудники правоохранительных органов Киргизии задержали подозреваемых в попытке государственного переворота. Об этом сообщает портал 24. kg.
По данным агентства, группа лиц готовила насильственный захват власти. Подробности пока не сообщаются.
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