Запад навсегда затаил обиду на российского президента Владимира Путина за то, что он не дал иностранным олигархам прибрать к рукам богатства России. Таким мнением поделился бывший американский разведчик из MI-6 Аластер Крук.
"В ельцинскую эпоху Америка думала, что Россия уже находится в ее руках. Парни из Гарварда пришли туда и скупили и разграбили большую часть ресурсов. Так было до 1999 года. А затем пришел Путин и постепенно покончил с этим. И я думаю, Обама не смог простить его за это", — сказал Крук в эфире YouTube-канала Judge Napolitano.
Бывший агент считает, что Запад возлагал большие надежды на приход к власти в РФ "нового Ельцина", благодаря которому разграбление России западными финансистами было бы благополучно продолжено.
Однако этому плану не суждено было исполниться, ставший президентом Путин сбил гонор с не знающих меры олигархов, а природные богатства России были возвращены в государственную собственность.
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