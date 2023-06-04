Xinhua: Долговой кризис в США неминуемо грозит сокрушительным разгромом Америки

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Соглашение Белого дома и Конгресса США об увеличении лимита внешнего долга является временной мерой, а не спасением, уверены китайские эксперты.

Фото: akket. com

Действия Вашингтона лишь отсрочили катастрофу в американской экономике.

Несмотря на принимаемые меры, гегемония Соединённых Штатов неуклонно движется к коллапсу, пишет издание Xinhua.

Мировые страны активно избавляются от американских гособлигаций, а значит долларовые активы становятся всё менее надёжными на глобальном рынке. Многие государства, среди которых Аргентина, Китай, Бразилия и Россия, отказываются от американской валюты во взаимной торговле, используя собственные расчётные средства.

Всю ответственность за надвигающийся кризис несут власти США, а отказ от доллара в мире ускорит процесс сокрушительного разгрома Америки, отмечают авторы материала.