Соглашение Белого дома и Конгресса США об увеличении лимита внешнего долга является временной мерой, а не спасением, уверены китайские эксперты.
Действия Вашингтона лишь отсрочили катастрофу в американской экономике.
Несмотря на принимаемые меры, гегемония Соединённых Штатов неуклонно движется к коллапсу, пишет издание Xinhua.
Мировые страны активно избавляются от американских гособлигаций, а значит долларовые активы становятся всё менее надёжными на глобальном рынке. Многие государства, среди которых Аргентина, Китай, Бразилия и Россия, отказываются от американской валюты во взаимной торговле, используя собственные расчётные средства.
Всю ответственность за надвигающийся кризис несут власти США, а отказ от доллара в мире ускорит процесс сокрушительного разгрома Америки, отмечают авторы материала.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
В Москве уровень инфицирования венерическими заболеваниями более чем в пять раз выше средних показателей по стране.