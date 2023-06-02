Претендент на пост президента США Рон Десантис прокомментировал публичное падение Джозефа Байдена.
Десантис отметил, что не знает, получил ли глава Соединённых Штатов травмы, но пожелал ему скорейшего выздоровления.
"Мы также желаем США скорейшего выздоровления от травм, которые они получили из-за Джо Байдена и его политики", — заявил кандидат в президенты США.
Ранее сообщалось, что Байден, споткнулся, не удержал равновесия и упал перед выпускниками Академии ВВС США.
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