Кандидат в президенты США Рон Десантис высказался о падении Байдена

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Претендент на пост президента США Рон Десантис прокомментировал публичное падение Джозефа Байдена.

Фото: фото с личного Инстаграм-аккаунта

Десантис отметил, что не знает, получил ли глава Соединённых Штатов травмы, но пожелал ему скорейшего выздоровления.

"Мы также желаем США скорейшего выздоровления от травм, которые они получили из-за Джо Байдена и его политики", — заявил кандидат в президенты США.

Ранее сообщалось, что Байден, споткнулся, не удержал равновесия и упал перед выпускниками Академии ВВС США.

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