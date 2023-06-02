Политолог Сергей Марков высказался об испорченных отношениях между Россией и Арменией.
Марков прокомментировал слова Дмитрия Пескова, который отметил, что серьёзно принимает слова Никола Пашиняна о том, что Армения — не союзник РФ и не поддерживает нашу страну в вопросе конфликта на Украине.
"Армения становится всё больше недругом России", — написал политолог в своём Telegram-канале.
Политический эксперт считает, что Пашинян ведёт Армению в объятия к врагам России.
Ранее сообщалось, что Пашинян нахамил МИД России прямо перед переговорами в Москве.
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