Марков об отношениях РФ и Армении: становится всё больше недругом России

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Политолог Сергей Марков высказался об испорченных отношениях между Россией и Арменией.

Фото: kremlin.ru

Марков прокомментировал слова Дмитрия Пескова, который отметил, что серьёзно принимает слова Никола Пашиняна о том, что Армения — не союзник РФ и не поддерживает нашу страну в вопросе конфликта на Украине.

"Армения становится всё больше недругом России", — написал политолог в своём Telegram-канале.

Политический эксперт считает, что Пашинян ведёт Армению в объятия к врагам России.

Ранее сообщалось, что Пашинян нахамил МИД России прямо перед переговорами в Москве.