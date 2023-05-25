Марков: Пашинян нахамил МИД России прямо перед переговорами в Москве

Политолог Сергей Марков прокомментировал хамский выпад премьер-министра Армении Никола Пашиняна в адрес официального представителя МИД Марии Захаровой.

Фото: Gevorg Ghazaryan/Xinhua

Марков отметил, что Пашинян резко отреагировал на спокойный комментарий Марии Захаровой на тему ОДКБ.

"Пашинян нахамил МИД России прямо перед переговорами в Москве", — написал политолог в своём Telegram-канале.

Премьер Армении заявил, что представитель МИД РФ не имеет права комментировать его слова, а должен лишь принимать к сведению сказанное им.

При этом Пашинян назвал Россию уважаемым и дружественным государством.

Ранее сообщалось, что Армения, Китай и Казахстан признали Россию агрессором в рамках резолюции Генассамблеи ООН.