Политолог Сергей Марков прокомментировал хамский выпад премьер-министра Армении Никола Пашиняна в адрес официального представителя МИД Марии Захаровой.
Марков отметил, что Пашинян резко отреагировал на спокойный комментарий Марии Захаровой на тему ОДКБ.
"Пашинян нахамил МИД России прямо перед переговорами в Москве", — написал политолог в своём Telegram-канале.
Премьер Армении заявил, что представитель МИД РФ не имеет права комментировать его слова, а должен лишь принимать к сведению сказанное им.
При этом Пашинян назвал Россию уважаемым и дружественным государством.
Ранее сообщалось, что Армения, Китай и Казахстан признали Россию агрессором в рамках резолюции Генассамблеи ООН.
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