США поставляют на Украину неисправное вооружение, использование которого может привести к гибели военнослужащих ВСУ. Об этом заявил американский аналитик Брэдли Девлин в материале для The American Conservative (TAC).
Он подчеркнул, что западное оружие может быть бесполезным, однако украинцы не могут перечить Вашингтону, поскольку Белый дом финансирует не только армию, но и всё киевское руководство.
Военная техника, которая была поставлена в качестве военной помощи ВСУ, хранилась на протяжении долгого времени на американских базах в ужасных условиях.
"Часть военной техники находится в аварийном состоянии. Украинские военные могли быть убиты или ранены, если бы они её использовали. Казённики у гаубиц M777 не защёлкивались, что могло привести к осечкам и дальнейшей гибели украинских солдат", — сообщил Девлин.
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