Жители Белгородской области массово сообщают в соцсетях о свисте и громком "хлопке" в районе Харьковской горы. Сразу же после этого в небо начал подниматься густой чёрный дым.
Близлежащие улицы на данный момент перекрыты, на месте инцидента работают медики бригады скорой помощи.
Официальные заявления по этому поводу пока не поступали, пишет телеграм-канал WarGonzo.
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