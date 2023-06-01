В Белгороде прогремел мощный взрыв

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Жители Белгородской области массово сообщают в соцсетях о свисте и громком "хлопке" в районе Харьковской горы. Сразу же после этого в небо начал подниматься густой чёрный дым.

Фото: https://t.me/absatzmedia/43439

Близлежащие улицы на данный момент перекрыты, на месте инцидента работают медики бригады скорой помощи.

Официальные заявления по этому поводу пока не поступали, пишет телеграм-канал WarGonzo.