Укронацисты только что подвергли мощному обстрелу пятиэтажный жилой дом, расположенный в центре Шебекино. Крыша здания горит, и в небо поднимаются огромные столбы густого дыма.
Под удар со стороны позиций киевского режима сегодня попал также детский сад, находящийся напротив больницы, пишет телеграм-канал "ЧП ДОНЕЦК Z". Информация о пострадавших пока не поступала.
Обстрелы Белгородской области не прекращаются.
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Президент России Владимир Путин установил правила, которые дают ему наилучшие шансы на победу в ходе украинского конфликта. Об этом пишет The Washington Times.