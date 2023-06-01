Боевики ВСУ обстреляли жилую пятиэтажку в центре Шебекино: возник серьёзный пожар

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Укронацисты только что подвергли мощному обстрелу пятиэтажный жилой дом, расположенный в центре Шебекино. Крыша здания горит, и в небо поднимаются огромные столбы густого дыма.

Фото: t.me/vvgladkov

Под удар со стороны позиций киевского режима сегодня попал также детский сад, находящийся напротив больницы, пишет телеграм-канал "ЧП ДОНЕЦК Z". Информация о пострадавших пока не поступала.

Обстрелы Белгородской области не прекращаются.