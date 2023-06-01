Прокуратура мексиканского штата Халиско проинформировала о том, что в ходе поисков семи пропавших без вести молодых людей в ущелье в Сапопане были обнаружены 45 мешков с человеческими останками.
Судмедэксперты определяют численность обнаруженных тел. Работа в 40-метровом ущелье с участием вертолёта будет продолжаться, вероятнее всего, ещё в течение нескольких дней, до тех пор, пока не извлекут все найденные мешки.
Сотрудники мексиканской прокуратуры заявили, что пока затрудняются с ответом на вопрос, принадлежат ли тела тем молодым людям, которых они ищут, пишет РИА Новости.
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