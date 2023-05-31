Пользователи Twitter* раскритиковали Зеленского из-за слов о следующей цели Путина после Украины

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Пользователи Twitter* раскритиковали украинского президента Владимира Зеленского, который в беседе с Chosun заявил, что новой целью российского лидера Владимира Путина станет Белоруссия.

Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Комментаторы поставили под сомнение слова руководителя Украины, напомнив ему о передаче российского тактического ядерного оружия Минску.

"Какая чушь", — отметил один из читателей, оценивая высказывание Зеленского.

По мнению пользователей, Зеленский пытается разными способами привлечь внимание западных лидеров к украинскому конфликту, поэтому распространяет подобные заявления. Как подчеркнули комментаторы, совсем недавно Киев обнародовал ложную информацию о планах Путина по вторжению в Европу. Читатели также добавили, что Зеленскому не стоит доверять.

Ранее в Сети осудили главу Украины за требование передать западные системы противовоздушной обороны (ПВО) киевскому режиму.

* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter.com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.