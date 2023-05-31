Пользователи Twitter* заявили о ненависти к Зеленскому после его слов о противодействии РФ

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Пользователи Twitter* обрушились с критикой на украинского президента Владимира Зеленского после его слов о том, что Запад должен продолжить поддержку Киева для противодействия России.

Фото: https://mosregtoday.ru

Как напомнили комментаторы, глава Украины вновь попросил у партнёров системы противовоздушной обороны (ПВО) для своей страны. По их мнению, киевский режим должен самостоятельно нести ответственность за "весь хаос".

"Зеленский ударил по Москве. Теперь он настаивает на ещё большем количестве воздушных ударов", — отметил один из пользователей.

Он также добавил, что власти Украины провоцируют эскалацию. Другой читатель подчеркнул: многие люди на Западе ненавидят Зеленского, ведь он незаконно обогатился в ходе конфликта. Комментаторы назвали украинского президента мошенником, который обворовывает налогоплательщиков.

Ранее Зеленский заявил об утверждении сроков движения украинских войск в рамках контрнаступления.

* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter.com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.