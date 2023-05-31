Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов осудил США за публичное игнорирование последних атак беспилотников на российскую столицу.
По его мнению, Вашингтон поощряет действия террористов. Как пояснил дипломат, уже никто не верит "стыдливым и неуверенным" лозунгам США о том, что Белый дом не поддерживает атаки Вооружённых сил Украины на российскую территорию.
"Молчание и игнорирование злодеяний головорезов с жёлто-голубыми шевронами — это своего рода индульгенция нацистам на продолжение бесперспективного противостояния с российскими Вооружёнными силами", — приводит комментарий Антонова пресс-служба посольства в Telegram-канале.
Он добавил, что американские власти осознанно вмешиваются в конфликт. При этом дипломат подчеркнул: прямое столкновение НАТО и РФ является давней мечтой украинских национал-радикалов.
Утром 30 мая Киев атаковал Москву восемью беспилотниками самолётного типа, все они были сбиты. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте по факту нападения дронов.
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