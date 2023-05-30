Вследствие огневого поражения от армии РФ на херсонском направлении погибли 30 украинских военнослужащих.
Киевский режим за минувшие сутки также потерял под Херсоном "Мсту-Б", две гаубицы Д-30, самоходку "Акация" и пять автотранспортных средств, следует из официального заявления Минобороны России.
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Во время массированного удара по Киеву ВКС РФ использовали ракеты большой дальности, отметил профессор Алексей Подберёзкин в беседе с Pravda.Ru.