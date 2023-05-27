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Бои под Донецком оценил военный эксперт Рожин

1:03
Мир

По состоянию на 16:00 в субботу, 27 мая, российские штурмовики провели разведку боем на Авдеевском участке: в сторону Новокалиново из Красногоровки. В ходе интенсивных бестолкновений ВС РФ ликвидировали 20 человек личного состава, следует из сообщения военного эксперта Бориса Рожина.

Бои под Донецком оценил военный эксперт Рожин
Фото: redstar.ru

Укронацисты предприняли попытку контратаки из Новокалиново позиций армии РФ у автотрассы Н20, однако, их нападение было успешно отбито.

В контексте повышения численности группировки под Авдеевкой интересные изменения зафиксированы у Марьинки, которую не прекращают штурмовать российские бойцы. Военные подразделения 23 омбр ВСУ пытаются наладить связь с остальными формированиями вдоль ЛБС. Число выходов на связь с использованием спутниковых систем увеличилось в разы — такая же ситуация была недалеко от Белгородской области в преддверии атаки ВСУ.

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Автор Светлана Куркина
Светлана Куркина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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