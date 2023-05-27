Боевики ВСУ сформировали на Запорожском направлении оперативно-тактическую группировку "Марун" (от украинского слова "краповый", цвет беретов десантников). В неё входят, соответственно, только десантно-штурмовые войска, пишет в своём телеграм-канале военный аналитик Михаил Рыбарь.
Эксперт предположил, что генштаб ВСУ намерен сделать ставку на рейдовые отряды, которым прикажут прорвать тактическую зону обороны и пехотными частями вклиниться максимально глубоко, не ведя боевые действия за населённые пункты.
На Времеском направлении появились танки и бронированные автомобили Maxxpro. Рыбарь заявил, что это свидетельствует не об усилении территориальной обороны, а о прибытии подразделений одной из бригад стратегического резерва укронацистов. Такими машинами располагают 23-я и 31-я мехбригады, уточнил военный аналитик. Это достаточно чётко указывает ещё на одно направление планируемого удара, резюмировал Рыбарь.
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