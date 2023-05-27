Уже с 1 июня для украинцев может вдвое подорожать электроэнергия. Такое предложение правительству сделала Национальная комиссия по госрегулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг Украины (НКРЭКУ).
В настоящее время стоимость электричества для населения Незалежной зависит от потребленных киловатт-часов, но от подобной практики власти хотят отказаться.
"НКРЭКУ предлагает внести изменения (…) с 1 июня с внедрением первого этапа корректировки цен на электрическую энергию и с применением единой цены без дифференциации по объемам потребления на уровне 2,88 гривны за кВт·ч", — предложил глава регуляторного ведомства Руслан Кайдаш правительству.
Сейчас один киловатт-час, при условии месячного употребления менее 250 киловатт-часов, стоит для украинцев 1,44 гривны.
Ранее американские аналитики пришли к выводу что украинцы напуганы решением Зеленского отложить контрнаступление ВСУ.
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