Киев собирается с 1 июня в два раза поднять стоимость электричества для населения Украины

Уже с 1 июня для украинцев может вдвое подорожать электроэнергия. Такое предложение правительству сделала Национальная комиссия по госрегулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг Украины (НКРЭКУ).

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В настоящее время стоимость электричества для населения Незалежной зависит от потребленных киловатт-часов, но от подобной практики власти хотят отказаться.

"НКРЭКУ предлагает внести изменения (…) с 1 июня с внедрением первого этапа корректировки цен на электрическую энергию и с применением единой цены без дифференциации по объемам потребления на уровне 2,88 гривны за кВт·ч", — предложил глава регуляторного ведомства Руслан Кайдаш правительству.

Сейчас один киловатт-час, при условии месячного употребления менее 250 киловатт-часов, стоит для украинцев 1,44 гривны.

Ранее американские аналитики пришли к выводу что украинцы напуганы решением Зеленского отложить контрнаступление ВСУ.