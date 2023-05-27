Будущее контрнаступление Вооружённых сил Украины по своим масштабам будет напоминать бои Второй мировой войны, заявил бывший глава Министерства иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль.
Это будет крупнейшее сражение на европейском континенте с 1940-х годов, добавил он.
"Вероятно, мы стоим накануне самого страшного сухопутного сражения со времён Второй мировой войны", — предположил федеральный экс-министр в эфире немецкого телеканала ZDF.
Габриэль также подчеркнул, что избежать кровопролитных боёв, в которых будут участвовать около 100 тысяч военнослужащих и самая современная военная техника, не удастся, так как этого добиваются обе противоборствующие стороны.
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