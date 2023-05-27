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Экс-министр ФРГ Габриэль ждёт от наступления ВСУ крупнейшего сражения в Европе с 1940-х годов

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Мир

Будущее контрнаступление Вооружённых сил Украины по своим масштабам будет напоминать бои Второй мировой войны, заявил бывший глава Министерства иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль.

Экс-министр ФРГ Габриэль ждёт от наступления ВСУ крупнейшего сражения в Европе с 1940-х годов
Фото: russian.rt.com

Это будет крупнейшее сражение на европейском континенте с 1940-х годов, добавил он.

"Вероятно, мы стоим накануне самого страшного сухопутного сражения со времён Второй мировой войны", — предположил федеральный экс-министр в эфире немецкого телеканала ZDF.

Габриэль также подчеркнул, что избежать кровопролитных боёв, в которых будут участвовать около 100 тысяч военнослужащих и самая современная военная техника, не удастся, так как этого добиваются обе противоборствующие стороны.

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Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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