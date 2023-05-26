В США рассказали о нейроударном оружии для выведения из строя лидеров государств

0:42 Your browser does not support the audio element. Мир

В США разрабатывают "нейроударное" оружие некинетического действия, способное поражать мозг лидеров страны, сообщает EADaily.

Фото: pixabay.com

О новейшем оружии, умеющим воздействовать на противника на нейронном уровне, рассказал офицер Сил специальных операций армии США в отставке и эксперт по вопросам нацбезопасности Роберт Маккрейт.

"Это оружие способно постепенно ослаблять конкретных лидеров, оборонительные комплексы и ключевые объекты инфраструктуры", — рассказал представитель Вооружённых сил США.

Маккрейт отметил, что нейроударное оружие может выводить из строя лидеров государств и снижать их аналитические способности.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.