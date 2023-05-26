В США разрабатывают "нейроударное" оружие некинетического действия, способное поражать мозг лидеров страны, сообщает EADaily.
О новейшем оружии, умеющим воздействовать на противника на нейронном уровне, рассказал офицер Сил специальных операций армии США в отставке и эксперт по вопросам нацбезопасности Роберт Маккрейт.
"Это оружие способно постепенно ослаблять конкретных лидеров, оборонительные комплексы и ключевые объекты инфраструктуры", — рассказал представитель Вооружённых сил США.
Маккрейт отметил, что нейроударное оружие может выводить из строя лидеров государств и снижать их аналитические способности.
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