Марков назвал сценарии Медведева о судьбе Украины нереалистичными

Политолог Сергей Марков считает, что Дмитрий Медведев ошибается в своих прогнозах относительно будущего Украины.

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Марков прокомментировал сценарии будущего Украины, озвученные экс-президентом РФ Дмитрием Медведевым.

"Варианты развития конфликта на Украине у Медведева мне кажется нереалистичные. ЕС не будет делить Украину", — написал политолог в своём Telegram-канале.

Он уверен, что Европа и США не заинтересованы сделать Украину членом Евросоюза.

"Судьба Украины по планам США и Европы это только Антироссия", — поделился своим мнение политический эксперт.

Членство в ЕС он назвал формой "политической кастрации".