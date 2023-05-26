За минувшие сутки средствам ПВО РФ успешно удалось перехватить в зоне проведения СВО: 10 снарядов РСЗО HIMARS, две крылатые ракеты Storm Shadow и ракету "Гром-2". Минобороны России проинформировало об этом в сегодняшней сводке.
Бойцы ВС РФ также ликвидировали за последние сутки два десятка беспилотников киевского режима на территориях ДНР, ЛНР, Харьковской и Запорожской областей, следует из официального заявления российского оборонного ведомства.
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