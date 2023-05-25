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Advance: ВСУ могут поднять бунт против Зеленского после того, как миф о "крепости Артёмовска" рухнул

1:32
Мир

России удалось разрушить миф о "крепости Артёмовска", что может стать причиной бунта ВСУ против украинского президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает издание Advance.

Advance: ВСУ могут поднять бунт против Зеленского после того, как миф о "крепости Артёмовска" рухнул
Фото: rusvesna.su

Авторы пишут, что Зеленский превратил Артёмовск в миф, причём сделал это так убедительно, что даже опытные западные политики поверили в непобедимость украинских позиций в этом городе, как маленькие дети.

Сочинив эту сказку, Зеленский хотел убедить Запад, что Украина — достойный противник ВС РФ. Миф про Артёмовск помогал украинскому президенту получить ещё больше вооружения от западных партнёров, уверены обозреватели.

Однако со взятием Артёмовска российской армией миф о его неприступности был разрушен. Зеленский долго пиарился на этом бастионе, но теперь, когда ситуация изменилась, ему нужно срочно что-то решать, потому что ВСУ могут восстать против него из-за сдачи города.

Сейчас Зеленский должен срочно что-то решать, или садиться за стол переговоров с Москвой, потому что ВС РФ могут продолжить своё наступление на Украине.

"Российские силы после Артёмовска могут продолжить продвигаться вперед, а Владимир Зеленский не сможет их еще долго сдерживать. Точнее он бы и мог, но украинские войска, которые много месяцев кормят мифом о непреодолимом сопротивлении "крепости Артемовска", могут взбунтоваться против нынешних политических властей", — заключил автор.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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