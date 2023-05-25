Interia: в Польше напуганы растущей активностью украинской мафии

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Активность украинских контрабандистов в Польше значительно увеличилась за 2022 год, сообщают польские СМИ. Это привело к возрождению преступных группировок, состоящих из выходцев с Украины.

Фото: https://wirtualnynowydwor.pl

Украинцы, которые ранее возили подакцизные товары и валюту, сейчас занимаются контрабандой наркотиков, оружия, боеприпасов и транспортных средств.

"Открытие границы привело к тому, что вместе с беженцами в Польшу попадают лица, желающие заработать на конфликте, занимаясь контрабандой людей или товаров", — цитирует бывшего главу МВД Марека Бернацкого издание Interia.

По данным местной пограничной службы, только за последний год было отказано во въезде 21 тысячи граждан Украины, которых подозревали в принадлежности к преступным сообществам. Несмотря на принятые меры, контрабанда оружия за этот же период увеличилась почти в шесть раз.

"Братские отношения, они такие. Потом придётся ещё от Украины стену выстраивать, по-братски", — прокомментиросал опасения поляков журналист Руслан Осташко.