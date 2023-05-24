По словам замначальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадима Скибицкого, его ведомство считает российского президента Владимира Путина своей главной целью.
"Наша приоритетная задача — уничтожить командира подразделения, который отдает своим людям приказ атаковать," — сказал Скибицкий в беседе с изданием Welt*.
Генерал уточнил, что в данном случае "командиром" является именно Путин, который принимает решения и отдаёт распоряжения по их выполнению.
"Путин, потому что он координирует и решает, что происходит" — пояснил Скибицкий.
Также замглавы ГУР Украины не обошёл вниманием и Крымский мост, сообщив, что Киев планирует оставить его российской армии "для отступления". При этом порт Мариуполя должен быть разрешен, отметил украинский генерал, потому что от него отходят важные логистические пути.
* Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ ограничил доступ к сайту ежедневной германской газеты Die Welt.
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