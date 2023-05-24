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Премьер Кисида сообщил, что Япония не намерена вступать в НАТО

0:50
Мир

Япония не планирует становиться участником НАТО, однако укрепление сотрудничества с челнами альянса будет продолжаться в штатном режиме. Об этом официально заявил премьер-министр страны Фумио Кисида во время пленарного заседания верхней палаты парламента.

Премьер Кисида сообщил, что Япония не намерена вступать в НАТО
Фото: Газета.ру

"У Японии нет планов присоединяться к НАТО ни в качестве постоянного, ни в качестве ассоциированного члена".

Отмечается, что идея открыть представительство Организации Североатлантического договора на территории Японии на данный момент находится на стадии обсуждения: точного решения ещё не принято.

Напомним, ранее генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно от лица правительства сообщил, что государство поддерживает вступление Финляндии в НАТО.

 

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Автор Александра Князькина
Александра Князькина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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