Геополитическое влияние России в рамках Содружества независимых государств (СНГ) может быть "размыто", однако амбиции Москвы не уменьшаются. Об этом заявили аналитики Moody's Investors Service.
СНГ является одной из основных сфер российского влияния, но в результате украинского конфликта и санкций дипломатические и экономические возможности страны сокращаются. Для сохранения своего влияния Москва может прибегнуть к тактике "политического вмешательства", считают аналитики.
"В иных случаях она может решить отступить от своих геополитических обязательств или сфокусироваться на стратегиях мягкой силы, таких как продвижение своих ценностей", — цитирует обзор агентства РБК.
Эксперты полагают, что конфликт между Россией и Украиной продолжится до 2024 года с высоким риском эскалации, а международные санкции сохранятся даже после завершения боевых действий.
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