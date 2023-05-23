Генерал Гурулёв призвал Россию нанести по Украине массированный удар при помощи ТЯО

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Страны коллективного Запада продолжают обострять обстановку, накачивая Украину вооружениями. Сначала Киев получил противотанковые ракетные комплексы Javelin, затем реактивные системы залпового огня HIMARS, далее у ВСУ появились дальнобойные ракеты Storm Shadow. Сейчас идут переговоры по поводу поставок истребителей F-16. На этом фоне России необходимо устранить угрозу и полностью парализовать Украину. Таким мнением поделился член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Андрей Гурулёв.

Фото: ChatGPT "ядерный взрыв в украинском городе"

Он убеждён, что есть только один способ, который может заблокировать поставки западного вооружения на Украину — применение тактического ядерного оружия (ТЯО) по критически важным объектам Незалежной. Пункты управления, аэродромы, железнодорожные мосты должны быть уничтожены.

"Массированный, одновременный удар, без стратегического ядерного потенциала. Бояться этого не надо, на этом всё моментально закончится. Сначала будут вопли, а потом начнётся совершенно другой разговор, потому что следующими будут страны Европы", — заявил Гурулёв в своём Telegram-канале.